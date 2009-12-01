Нужен перевод с RUS-ENG прямо сейчас

Нужна помощь в интернационализации сайта, Есть технические тексты (о разработке сайтов), много, но, на первых порах, речь идёт лишь о 2 страницах, в сумме 7к символов. Это не много, примерно 8-9 сообщений, размером с это. Оплата 50 ...