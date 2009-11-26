Необходимо перевести сайт на английский язык!

Нужно профессионально ,без ошибок ,перевести весь текст сайта www.cdt.su на англ язык.На сайте порядка 65 страниц.Но страницы менее формата А4, так же есть страницы практическ без текста...пару предложений.Время не поджимает...Нужно знать цену за всю работу,а не по страницам.Пожалуйста,пишите тотал для перевода всего сайта и примерные сроки.

Пожалуйста,тестовое задание-переведите этот абзац и вышлите в личку.Спасибо

Маркетинг-план.

В декабре 2004 года для расширения рынка сбыта и увеличения объемов продаж компания Canadian Diamond Traders разработала и утвердила новую модель бизнеса. В основе модели лежит специально разработанная система, основанная на алгоритме "кассы взаимопомощи" с условным названием: "Бриллиантовый стол". Компания CDT вложила четверть миллиона долларов в разработку компьютерной программы, которая дала возможность осуществлять циклы продаж с участием независимых партнеров, тем самым расширяя рынок сбыта БРИЛИАНТОВ по всему миру.

Каждый желающий теперь имеет возможность открыть депозит в компании в качестве аванса на покупку будущего бриллианта и участвовать в программе. Помимо этого, участник выполняет минимальные условия программы, которые под силу каждому и, выполнив условие маркетинга, получает свой бриллиант стоимостью $2500 + денежное вознаграждение в размере $2500.

УСЛОВИЕ МАРКЕТИНГА при этом звучит очень просто – рекомендовать этот бизнес ТОЛЬКО 2-ум(!!!) людям ! ! ! Повторюсь-не 10-ти, не 20-ти, как практически в каждой сетевой компании, а всего-лишь ДВУМ людям(иногда-одному, если Вам дадут freebee)....и вознаграждение в 2500 долларов+бриллиант такой же стоимостью будут Вашими!!! Согласитесь-ОЧЕНЬ выгодно и денежно!!!