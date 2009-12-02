Перевод на английский и французский

ПереводыЗавершен28 заявок444 просмотра
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В общем-то все уже сказано. В приложении непосредственно то, что надо перевести. Сроки очень сжатые - к понед - вторнику след. недели уже должно быть готово.

Свои предложения по цене и срокам выкладываем здесь.

Спасибо всем.

14 лет назад
vangelder
Гелдер 
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
maryanee
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$4
4 дня
Отличная работа. Все сделано в срок и без всяких побочных эффектов. Рекомендую. Будем обращаться еще.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Своевременная оплата и четкое ТЗ. Спасибо за сотрудничество
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