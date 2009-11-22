Перевод с англ. на укр.

Коллеги, день добрый! Требуется специалистдля перевода большого пакета документов по теме "Энергетика", 200 печатных страниц, точный объем в знаках уточняется. Требование: знание румынского и русского языков, опыт переводов по этой теме
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести тех. статью с анг. на укр. язык (прилагается). Тематика сельское хозяйство.
Статья включает графики. По договоренности, можно графики не перерабатывать, а дать только перевод надписей.
Дать цену на:
- 1000 символов без пробелов ОРИГИНАЛА (весь текст, с текстом графиков).
- отдельно на графики (если беретесь сделать их в PDF).
Для желающих участвовать, пожалуйста, дайте перевод следующих абзацев:
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A fundamental drawback of conventional farming is that it fosters topsoil erosion, especially on sloping land. Tillage leaves the ground surface bare and vulnerable to runoff, and each pass of the plow pushes soil downhill. As a result, the soil thins over time. How long this process takes depends not only on how fast plowing pushes soil downhill - and wind or runoff carries it away—but also on how fast the underlying rocks break down to form new soil.
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In the first four to six years, no-till demands the use of extra nitrogen fertilizer to meet the nutritional requirements of some crops, too - up to 20 percent more than is used in conventional tillage systems—because increasing organic matter at the surface immobilizes nutrients, including nitrogen. And in the absence of tillage, farmers depend more heavily on herbicides to keep weeds at bay.
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