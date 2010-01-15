С русского на немецкий - свидетельство о болезни

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Необходимо перевести Свидетельство о болезни.
Качество первоначального текста не очень хорошее. Текст отсканирован. Пример одной страницы приведён ниже.
Общий объём, около 3 таких страниц. Оплата за всю работу - 12 wmz.
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