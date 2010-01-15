С русского на немецкий - свидетельство о болезни

$12
ПереводыЗавершен3 заявки201 просмотр
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Необходимо перевести Свидетельство о болезни.

Качество первоначального текста не очень хорошее. Текст отсканирован. Пример одной страницы приведён ниже.

Общий объём, около 3 таких страниц. Оплата за всю работу - 12 wmz.

14 лет назад
Barselona
40 летЛатвия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
santino
43 годаГермания
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$12
2 дня
Отличный перевод, всё в лучшем виде! Доброжелательный, отзывчивый переводчик, рекомендую!
всё отлично)
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