Перевод русс-китайский

Необходимо перевести текст - объем лист А4, плюс 7 заданий по тексту. От вас стоимость. Срок 2-3 дня
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Добрый вечер.
Нужен очень хороший перед на китайский язык.
Жду цен, портфолио и e-mail
С уважением.
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