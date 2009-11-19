Перевод художественной книги

Необходимо перевести книгу с английского языка. Пишите ваши расценки за 1000 знаков без пробелов. В приложении тестовый кусочек. Результаты присылайте на diamond_monkey аф-аф mail.ru

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