Перевод художественной книги

$500
ПереводыЗакрыт30 заявок886 просмотров
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Необходимо перевести книгу с английского языка. Пишите ваши расценки за 1000 знаков без пробелов. В приложении тестовый кусочек. Результаты присылайте на diamond_monkey аф-аф mail.ru

Убедительная просьба не пользоваться онлайн переводчиками, их перевод виден с первых строк.

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Оплата по договоренности - Яндекс или Вебмани, возможен почтовый перевод

14 лет назад
pomnikoff
Андрей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
juvesez
Сергей 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
60 дней
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