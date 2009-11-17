Перевод сайта с английского на немецкий язык

ПереводыЗакрыт14 заявок336 просмотров
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Необходимо выполнить качественный перевод корпоративного сайта с английского на немецкий язык.

Экономическая тематика.

Интересует стоимость за 1 страницу перевода (с англ) 1800 символов с пробелами.

14 лет назад
vlb
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
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Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
43 отзыва
14 лет назад
$50
3 дня
Сотрудничеством с Владимиром очень довольны.