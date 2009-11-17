Перевод сайта с английского на немецкий язык

Необходимо выполнить КАЧЕСТВЕННЫЙ перевод с английского на испанский язык корпоративного сайта. Экономическая тематика. Интересует стоимость за 1 страницу перевода (с англ) 1800 символов c пробелом.
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Необходимо выполнить качественный перевод корпоративного сайта с английского на немецкий язык.
Экономическая тематика.
Интересует стоимость за 1 страницу перевода (с англ) 1800 символов с пробелами.
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