Перевод инструкции с английского на русский

ПереводыЗавершен4 заявки211 просмотров
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Уважаемые господа,

инструкция: VV 63/6.2.2 VACUUM CALIBRATING TANK USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Документ Microsoft Office Publisher

В файле нужно заменить английский текст русским

знаков с пробелами 30912 стр 23

жду ваши предложения по срокам и цене.

Пример текста: The pipe inside the calibration tank is supported by a series of rollers fitted on a rollers bar which allows alignment of the pipe under production with the extruder axis: inside the calibration tank a graduated ruler indicate the working position for the different pipe diameters.

14 лет назад
AndreyBolovin
Андрей 
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
magenta
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Перевод выполнене качественно и в срок
Как и при выполнении первого задания, работать с Андреем понравилось.
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