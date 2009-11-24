Китайско-русский перевод

Необходимо перевести медицинскую статью на тему "Сердечный ритм у больных тиреотоксикозом при резекции щитовидной железы" с русского на английский язык. Обращаю Ваше внимание а то, что в статье содержатся сокращения, которые также должны быть переведены. Крайний срок ...