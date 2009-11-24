Китайско-русский перевод

ПереводыЗавершен5 заявок246 просмотров
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Есть ряд небольших видео-отзывов на китайском (каждый по минуте). надо перевести то, что говорят в ролике на русский.

14 лет назад
GameEra
40 летСША
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
gualeks
63 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$17
4 дня
Отлично выполненный перевод, большое спасибо!
Приятно было поработать. Оплата произведена точно в срок.
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