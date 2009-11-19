Проверка грамматики текста, написанного на англ.

Требуется переводчик в китайского на русский для перевода финансовой документации. Наличие постоянного подключения к интернету обязательно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо проверить грамматику текста (по технической тематике), написанного на английском: артикли...
всего там около 30 тыс. знаков с пробелами.
Пожалуйста, указывайте свою цену за 1000 знаков.
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