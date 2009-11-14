Проект для Лопатин Константин (losskot)

$15
ПереводыЗавершен1 заявка178 просмотров
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Приватный проект для Лопатин Константин (losskot).

Задачи проекта:

1) Перевести текст с английского языка на русский;

2) Подготовить электронный печатный вариант переведенного текста.

3) Дать небольшую консультацию по английскому языку.

14 лет назад
trooll
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
losskot
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
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