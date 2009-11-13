Написание sales letter

Необходим перевод описаний женской косметики по уходу за кожей лица. слов: 9819 знаков без пробелов (51013) знаков с пробелами (60386) Пример текста: Reveal softer, smoother, healthier-looking skin with this targeted formula for oily and problem-prone complexions. Use our lathering gel ...
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