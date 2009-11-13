Требуется написание sales letter для публикации на англоязычных сайтах. Более 10000 символов по каждой предложенной теме.

Рассматриваются предложения только от авторов с отзывами и портфолио с подобными работами.

Возможно ваше долевое участие в проекте за хороший процент от общей прибыли.