Перевод с английского на русский

Короче, покерная тема. Пишите сколько за 1000 знаков (без пробелов) с анг. на русский.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим перевод описаний женской косметики по уходу за кожей лица.
слов: 9819
знаков без пробелов (51013)
знаков с пробелами (60386)
Пример текста:
Reveal softer, smoother, healthier-looking skin with this targeted formula for oily and problem-prone complexions. Use our lathering gel in the morning and at night to remove surface oil, balance oil production, and reduce the appearance of enlarged pores. Not only does it cleanse and clarify, but it also contains our revolutionary glycolic compound — a natural exfoliant — to gently remove dulling skin cells, which can clog pores.
Сроки - 5 дней
При возможности, пишите Ваши варианты перевода в личку. Спасибо.
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