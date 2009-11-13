Перевод с английского на русский

Здравствуйте! Требуется переводчик немецкого языка со специализацией в ИТ для проверки короткого пробного перевода для нашего потенциального клиента. Пишите на адрес [email protected] с просьбой отправить Вам исходный текст и текст перевода. От Вас - резюме на ...