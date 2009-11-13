Перевод с английского на русский

ПереводыЗакрыт52 заявки676 просмотров
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Необходим перевод описаний женской косметики по уходу за кожей лица.

слов: 9819

знаков без пробелов (51013)

знаков с пробелами (60386)

Пример текста:

Reveal softer, smoother, healthier-looking skin with this targeted formula for oily and problem-prone complexions. Use our lathering gel in the morning and at night to remove surface oil, balance oil production, and reduce the appearance of enlarged pores. Not only does it cleanse and clarify, but it also contains our revolutionary glycolic compound — a natural exfoliant — to gently remove dulling skin cells, which can clog pores.

Сроки - 5 дней

При возможности, пишите Ваши варианты перевода в личку. Спасибо.

14 лет назад
maximkvoronin
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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