Нужен перевод на немецкий и итальянский

ПереводыЗавершен11 заявок383 просмотра
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Приветствую, нужен для термсов и для текста программы на немецком и итальянском языках.

Бюджет предлагайте в рамках разумного.

Файлы в архиве.

14 лет назад
buckster
Максим 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
translators2008
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$6
2 дня
Быстро и качественно перевели текст на 2 языка, очень приятно работать, цены отличные, рекомендую =)
Замечательный заказчик, приятный в общении, корректный. Очень рекомендую
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