Работа с текстом

Работа простая:

берем например отсюда http://www.engadget.com/

или отсюда http://www.slashgear.com/ любую статью с которой по вашему мнению будет легче работать и прогоняем её через автоматический переводчик, промт меджик гуди или другой и русский вариант корректируем до читабельного вида. Размер статьи 1000-1500 знаков. Далее постите эту статью в блог на WordPress.

Работа постоянная, сроки не ограничены, оплата 1 WMZ за статью по первому запросу, например сделали за день 5 статьей и можете сразу получить свои деньги.