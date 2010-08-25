Работа с текстом

Необходимо перевести на английский язык сайт про ленточные пилорамы. Объем текста около 20 т.з +- 5 т.з. Требования: 1. Грамотный технический перевод. 2. Отсутствие ошибок. 3. Серьезный подход к делу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа простая:
берем например отсюда http://www.engadget.com/
или отсюда http://www.slashgear.com/ любую статью с которой по вашему мнению будет легче работать и прогоняем её через автоматический переводчик, промт меджик гуди или другой и русский вариант корректируем до читабельного вида. Размер статьи 1000-1500 знаков. Далее постите эту статью в блог на WordPress.
Работа постоянная, сроки не ограничены, оплата 1 WMZ за статью по первому запросу, например сделали за день 5 статьей и можете сразу получить свои деньги.
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