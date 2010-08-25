Работа с текстом

ПереводыЗавершен106 заявок2113 просмотров
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Работа простая:

берем например отсюда http://www.engadget.com/

или отсюда http://www.slashgear.com/ любую статью с которой по вашему мнению будет легче работать и прогоняем её через автоматический переводчик, промт меджик гуди или другой и русский вариант корректируем до читабельного вида. Размер статьи 1000-1500 знаков. Далее постите эту статью в блог на WordPress.

Работа постоянная, сроки не ограничены, оплата 1 WMZ за статью по первому запросу, например сделали за день 5 статьей и можете сразу получить свои деньги.

13 лет назад
Dr_
51 годУзбекистан
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Povitrylya
Елена 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Всё было сделано именно так, как и хотелось. Со сроками тоже никаких проблем не было и в целом было приятно работать
все было хорошо.
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