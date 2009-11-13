Перевести тексты на итальянский

Нужно сделать перевод текстов с английского на русский на тему рынка форекс
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Нужен перевод в сумме около 1 страницы текста. Срочно. В аттаче файлы. Переводить нужно только то что в тэгах source.
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