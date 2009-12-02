Перевод на тему рекламы-маркетинга

Уважаемые фрилансеры! За сколько поможете перевести практику в 60 000 знаков на тему реклама, маркетинг. Самой жуть как лень! Пишите сумму за все. Задание в приложении! Отвечу в аьску или на почту! Сроки не горят, недели три на выполнения меня устроят.

Ребят! Мне надо очень дешево, пч я сама потом править буду. И если б мне за это платили 6 тысяч или даже 3, я бы сама перевела!