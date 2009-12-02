Перевод на тему рекламы-маркетинга

$50
ПереводыЗавершен21 заявка382 просмотра
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Уважаемые фрилансеры! За сколько поможете перевести практику в 60 000 знаков на тему реклама, маркетинг. Самой жуть как лень! Пишите сумму за все. Задание в приложении! Отвечу в аьску или на почту! Сроки не горят, недели три на выполнения меня устроят.

Ребят! Мне надо очень дешево, пч я сама потом править буду. И если б мне за это платили 6 тысяч или даже 3, я бы сама перевела!

14 лет назад
Chernetta
Анетта 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
SimplyMax
Макс 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$50
21 день
Приятный молодой человек. Несмотря на небольшую оплату за большой объем, сделал все на высоте) Тематика рекламы, маркетинга и пиар отлично раскрыта, нет фактических ошибок в переводе узко-специализированнных понятий!Спасибо)))
Очень милая и приятная заказчица. Приятно иметь дело, и не только по рабочим вопросам. Буду рад дальнейшему сотрудничеству, однозначно полезный контакт в icq-листе.
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