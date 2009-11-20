juliaabramova

Юлия juliaabramova

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
ПЕРЕВОДЫ, СТИХИ, ТЕКСТЫ - грамотно, доступно

Преподаватель английского и французского языков (Диплом с отличием)

Переводчик в сфере проф. коммуникации

Дипломированный секретарь-референт

Индивидуальный предприниматель

Опыт работы - 10 лет

Знание языков:

1) Русский (родной)

2) Английский (продвинутый уровень)

3) Французский (средний уровень)

4) Латинский (базовый уровень)

Направление переводов:

1) английский > русский: русский > английский

2) французский > русский, английский

3) латинский > русский, английский

Услуги:

1) Письменные переводы художественной,технической литературы, деловой переписки, презентаций и пр.

2) Стихи, тексты (русский, английский, французский яз.)

3) Контрольные работы и рефераты (английский, французский, латинский яз.)

4) Редактирование/Корректировка (русский, английский яз.)

5) Составление резюме, писем, презентаций (русский, английский яз.)

6) Расшифровка аудио, набор текстов (русский, английский, французский яз.)

7) Обучение, консультирование (английский, французский яз.)

Готова рассмотреть любые интересные предложения.

Г А Р А Н Т И Р У Ю: ВЫСОКУЮ ГРАМОТНОСТЬ, ответственность,творческий подход

В Л А Д Е Ю: слепым десятипальцевым методом набора текстов

З Н А Ю: делопроизводство

С О Х Р А Н Я Ю: первичное форматирование документа

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Уважаемые клиенты! Прошу обратить внимание, что:

1. Я НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ всех проектов, за которые берусь,

поэтому ответственность за качество и сроки их выполнения несу сама.

2. В данный момент я не занимаюсь: рерайтом, размножением статей, написанием дипломов

и курсовых работ (возможен только их перевод или редактирование).

3. Проще и оперативнее всего со мной связаться по электронной почте:

[email protected]

С уважением, Абрамова Юлия

Отзывы заказчиков

ProfMedia
Алексей 
51 год
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
История Нового Года на Руси
Юля, спасибо ! Вы творчески подошли к работе, текст получился легким для чтения и полезным по содержанию. Оформление текста и иллюстрации — выше всяческих похвал. Рекомендую.
Сотрудничество очень порадовало. Интересная тема, четкие и понятные объяснения, тактичные замечания, моментальная оплата. Наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
alebedynets
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$180
10 баллов
15 лет назад
Перевести статьи на английский язык
Переводы были сделаны очень качественно, грамотно и в срок. Большое спасибо. С такими людьми приятно иметь дело.
Спасибо за интересный заказ!
Ответный отзыв
skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Стихи "С Днём Рождения"!
Юлия показала себя грамотным специалистом и очень ответственным человеком. Она сразу поняла, что именно должно быть отражено в стихотворении и старалась максимально точно приблизиться к пожеланиям заказчика.
Ольга очень вежливый и терпеливый заказчик. Давала четкие, понятные объяснения по ходу работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
kamris2004
Михаил 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
36 отзывов
$5
10 баллов
15 лет назад
Перевод
Перевод сделан грамотно и оперативно.+
Самые положительные впечатления! Моментальная щедрая оплата за несложное задание. Наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
leo_s
125 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Проверка грамматики текста, написанного на англ.
Юлия выполнила работу отлично и даже раньше срока! При этом также дала ценные комментарии. Спасибо!
Очень положительные впечатления от сотрудничества). Отличная коммуникация, моментальная оплата. Лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
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Переводы
12 отзывов
от $4
от 1 дня
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