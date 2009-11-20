ПЕРЕВОДЫ, СТИХИ, ТЕКСТЫ - грамотно, доступно

Преподаватель английского и французского языков (Диплом с отличием)

Переводчик в сфере проф. коммуникации

Дипломированный секретарь-референт

Индивидуальный предприниматель

Опыт работы - 10 лет

Знание языков:

1) Русский (родной)

2) Английский (продвинутый уровень)

3) Французский (средний уровень)

4) Латинский (базовый уровень)

Направление переводов:

1) английский > русский: русский > английский

2) французский > русский, английский

3) латинский > русский, английский

Услуги:

1) Письменные переводы художественной,технической литературы, деловой переписки, презентаций и пр.

2) Стихи, тексты (русский, английский, французский яз.)

3) Контрольные работы и рефераты (английский, французский, латинский яз.)

4) Редактирование/Корректировка (русский, английский яз.)

5) Составление резюме, писем, презентаций (русский, английский яз.)

6) Расшифровка аудио, набор текстов (русский, английский, французский яз.)

7) Обучение, консультирование (английский, французский яз.)

Готова рассмотреть любые интересные предложения.

Г А Р А Н Т И Р У Ю: ВЫСОКУЮ ГРАМОТНОСТЬ, ответственность,творческий подход

В Л А Д Е Ю: слепым десятипальцевым методом набора текстов

З Н А Ю: делопроизводство

С О Х Р А Н Я Ю: первичное форматирование документа

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Уважаемые клиенты! Прошу обратить внимание, что:

1. Я НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ всех проектов, за которые берусь,

поэтому ответственность за качество и сроки их выполнения несу сама.

2. В данный момент я не занимаюсь: рерайтом, размножением статей, написанием дипломов

и курсовых работ (возможен только их перевод или редактирование).

3. Проще и оперативнее всего со мной связаться по электронной почте:

[email protected]

С уважением, Абрамова Юлия