Стихи "С Днём Рождения"!

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен26 заявок676 просмотров
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Нужно написать стихи на тему "С Днем Рождения, школа!"

Надо, чтобы стихи были не мультяшные, но на уровне 10-летнего ребенка.

Оставляйте в проекте вашу цену за 1000 знаков и сроки исполнения.

И ссылку на Ваше портфолио.

14 лет назад
skvorushka
Ольга 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
artemberk89
Артем 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$3
2 дня
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juliaabramova
Юлия 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$15
3 дня
Юлия показала себя грамотным специалистом и очень ответственным человеком. Она сразу поняла, что именно должно быть отражено в стихотворении и старалась максимально точно приблизиться к пожеланиям заказчика.
Ольга очень вежливый и терпеливый заказчик. Давала четкие, понятные объяснения по ходу работы. Рекомендую!
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