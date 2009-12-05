Стихи "С Днём Рождения"!

Требуется написать уникальные стихотворения для 40 профессиональных праздников. Список праздников - в приложении. Для каждого праздника необходимо по одному стихотворному поздравлению. Стихотворения 2-3 четверостишия каждое. Для опубликования на праздничном портале http://www.pozdrav.ru. Срок написания - до 2 недель.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать стихи на тему "С Днем Рождения, школа!"
Надо, чтобы стихи были не мультяшные, но на уровне 10-летнего ребенка.
Оставляйте в проекте вашу цену за 1000 знаков и сроки исполнения.
И ссылку на Ваше портфолио.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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