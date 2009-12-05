Стихи "С Днём Рождения"!

Нужно написать стихи на тему "С Днем Рождения, школа!"

Надо, чтобы стихи были не мультяшные, но на уровне 10-летнего ребенка.

Оставляйте в проекте вашу цену за 1000 знаков и сроки исполнения.

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