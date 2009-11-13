Перевод путеводителя (Англ-Рус)

ПереводыЗакрыт21 заявка592 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно выполнить перевод 40 путеводителей. Объем каждого 2100 - 2500 слов.

Для начала требуется выполнить перевод 1 путеводителя. Очень важна скорость сдачи проекта - Вы должны его сдать в течение 24 часов, поэтому Ваша загруженность должна совпадать с возможностями. Скорость перевода тоже очень важна, поэтому можно пользоваться онлайн переводчиками (но только с умом). Полученный текст не должен выглядеть как перевод. Пишите так, словно его написал носитель русского языка. В среднем на каждый путеводитель не должно уходить больше 3,5 - 4 часа.

Прилагаю тестовое задание на перевод. Обязательно сообщите, сколько ушло времени на перевод этой страницы + за какую сумму Вы готовы перевести 1 путеводитель.

14 лет назад
yalool
Ольга 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Работа с текстом

    Работа простая: берем например отсюда http://www.engadget.com/ или отсюда http://www.slashgear.com/ любую статью с которой по вашему мнению будет легче работать и прогоняем её через автоматический переводчик, промт меджик гуди или другой и русский вариант корректируем до ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • С русского на испанский

    $50

    Нужно перевести текст с русского на испанский 40 страниц текста финансовое направление,не сложный.Оплата где-то 3 у.е за 1000 символов.

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод текста

    $50

    Нужно перевести простенький текст на немецкий и испанский с русского.Предлагаем свои услуги,цену.Начальный бюджет 2у.е -1000 символов без пробелов.

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод медицинской статьи

    $50

    Необходимо перевести медицинскую статью на тему "Сердечный ритм у больных тиреотоксикозом при резекции щитовидной железы" с русского на английский язык. Обращаю Ваше внимание а то, что в статье содержатся сокращения, которые также должны быть переведены. Крайний срок ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод инструкции с английского на русский

    Уважаемые господа, инструкция: VS63-6 WATER COOLING TANK USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS Документ Microsoft Office Publisher В файле нужно заменить английский текст русским знаков с пробелами 27310 стр 22 жду ваши предложения по срокам и цене. Пример текста: The tank cooling ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод песни на англ. яз.

    $10

    Нужно красиво перевести песню на английский язык с сохранением атмосферы песни и основного смысла.по скольку песня очень красивая и уже довольно известна слушателям-перевод должен быть очень достойный!все авторские права на песню у меня. хм....100баксов)))))да за такую ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Проект для Лопатин Константин (losskot)

    $15

    Приватный проект для Лопатин Константин (losskot). Задачи проекта: 1) Перевести текст с английского языка на русский; 2) Подготовить электронный печатный вариант переведенного текста. 3) Дать небольшую консультацию по английскому языку.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод на тему рекламы-маркетинга

    $50

    Уважаемые фрилансеры! За сколько поможете перевести практику в 60 000 знаков на тему реклама, маркетинг. Самой жуть как лень! Пишите сумму за все. Задание в приложении! Отвечу в аьску или на почту! Сроки не горят, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад