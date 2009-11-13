Перевод путеводителя (Англ-Рус)

Работа простая: берем например отсюда http://www.engadget.com/ или отсюда http://www.slashgear.com/ любую статью с которой по вашему мнению будет легче работать и прогоняем её через автоматический переводчик, промт меджик гуди или другой и русский вариант корректируем до ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить перевод 40 путеводителей. Объем каждого 2100 - 2500 слов.
Для начала требуется выполнить перевод 1 путеводителя. Очень важна скорость сдачи проекта - Вы должны его сдать в течение 24 часов, поэтому Ваша загруженность должна совпадать с возможностями. Скорость перевода тоже очень важна, поэтому можно пользоваться онлайн переводчиками (но только с умом). Полученный текст не должен выглядеть как перевод. Пишите так, словно его написал носитель русского языка. В среднем на каждый путеводитель не должно уходить больше 3,5 - 4 часа.
Прилагаю тестовое задание на перевод. Обязательно сообщите, сколько ушло времени на перевод этой страницы + за какую сумму Вы готовы перевести 1 путеводитель.
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