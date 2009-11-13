Перевод путеводителя (Англ-Рус)

Нужно выполнить перевод 40 путеводителей. Объем каждого 2100 - 2500 слов.

Для начала требуется выполнить перевод 1 путеводителя. Очень важна скорость сдачи проекта - Вы должны его сдать в течение 24 часов, поэтому Ваша загруженность должна совпадать с возможностями. Скорость перевода тоже очень важна, поэтому можно пользоваться онлайн переводчиками (но только с умом). Полученный текст не должен выглядеть как перевод. Пишите так, словно его написал носитель русского языка. В среднем на каждый путеводитель не должно уходить больше 3,5 - 4 часа.

Прилагаю тестовое задание на перевод. Обязательно сообщите, сколько ушло времени на перевод этой страницы + за какую сумму Вы готовы перевести 1 путеводитель.