Перевод инструкции с английского на русский

Работа простая: берем например отсюда http://www.engadget.com/ или отсюда http://www.slashgear.com/ любую статью с которой по вашему мнению будет легче работать и прогоняем её через автоматический переводчик, промт меджик гуди или другой и русский вариант корректируем до ...
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Уважаемые господа,
инструкция: VS63-6 WATER COOLING TANK
USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
Документ Microsoft Office Publisher
В файле нужно заменить английский текст русским
знаков с пробелами 27310 стр 22
жду ваши предложения по срокам и цене.
Пример текста: The tank cooling water plant consists of no. 1 water pump feeding the cooling water to the water conveying pipe-bars that, by means of the water spraying nozzles, secures the cooling of the extruded item in production by stopping its thermal and chemical processes, thus allowing that the required geometrical characteristics of the extruded item be maintained.
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