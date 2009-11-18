Перевод инструкции с английского на русский

ПереводыЗавершен28 заявок569 просмотров
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Уважаемые господа,

инструкция: VS63-6 WATER COOLING TANK

USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Документ Microsoft Office Publisher

В файле нужно заменить английский текст русским

знаков с пробелами 27310 стр 22

жду ваши предложения по срокам и цене.

Пример текста: The tank cooling water plant consists of no. 1 water pump feeding the cooling water to the water conveying pipe-bars that, by means of the water spraying nozzles, secures the cooling of the extruded item in production by stopping its thermal and chemical processes, thus allowing that the required geometrical characteristics of the extruded item be maintained.

14 лет назад
AndreyBolovin
Андрей 
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
magenta
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Все сделано качественно и в срок.
Очень понравилось работать с Андреем, необходимое содействие по выполнению задания было предоставлено моментально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Нателла
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