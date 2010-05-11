magenta

Нателла Хачатурова magenta

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Копирайт, рерайт, перевод

Высшее техническое образование: инженер-технолог по композиционным материалам + переводчик (английский язык).

Знание языков: русский, украинский, английский. Широкая сфера интересов (культура, активный отдых, ТУРИЗМ, технологии, здоровье, питание и т.д. и т.п.).

Имеется опыт копирайтинга, рерайтинга, написания СЕО-статей и перевода статей на различную тематику (техника, экономика, путешествия, туризм, финансы). Также работала для сайта, продающего рефераты для американских студентов (примеры есть в портфолио). Оживляю форумы :)

Отзывы заказчиков

WEBFORSAGE
Александр 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Тексты для туристического сайта
Спасибо за отличную работу. Тексты интересные, эмоциональные, как раз то, что нужно для туристического сайта.
Такие задания приятно выполнять, особоенно, если они поступают от такого приятного заказчика, как Александр :)
Ответный отзыв
AndreyBolovin
Андрей 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
$70
10 баллов
15 лет назад
Технический перевод с английского на русский язык
Как всегда Нателла выполнила работу в срок и качественно, очень приятно работать.
С Андреем всегда приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
AndreyBolovin
Андрей 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
$65
10 баллов
15 лет назад
Заменить английский текст русским
Как всегда приятно работать с Натэллой. Работа выполнена четко и в срок, без лишних вопросов.
Как всегда, с Андреем очень приятно работать во всех отношениях!
Ответный отзыв
Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Работа по копирайту/рерайту
Нателла хороший исполнитель. Квалифицированно пишет тексты на разные тематики. Оперативно вносит исправления. Продолжаю работать с Нателлой.
Очень понравилось работать с Анной - всегда на связи, моментально реагирует на все вопросы, а оплата всегда гарантирована. С такими людьми приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
r-a
48 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Рерайт текстов и размещение их на сайт
Хороший работник, все работы были сделаны качественно и в срок. Рекомендую.
Понравилось работать с этим заказчиком - задания были поставлены четко, оплата произведена незамедлительно. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
11 отзывов
от $2
от 1 дня
#215
Переводы
6 отзывов
от $3
от 1 дня
#87
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2473