Копирайт, рерайт, перевод
Высшее техническое образование: инженер-технолог по композиционным материалам + переводчик (английский язык).
Знание языков: русский, украинский, английский. Широкая сфера интересов (культура, активный отдых, ТУРИЗМ, технологии, здоровье, питание и т.д. и т.п.).
Имеется опыт копирайтинга, рерайтинга, написания СЕО-статей и перевода статей на различную тематику (техника, экономика, путешествия, туризм, финансы). Также работала для сайта, продающего рефераты для американских студентов (примеры есть в портфолио). Оживляю форумы :)
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
15 лет назад
Спасибо за отличную работу. Тексты интересные, эмоциональные, как раз то, что нужно для туристического сайта.
Ответный отзыв
Такие задания приятно выполнять, особоенно, если они поступают от такого приятного заказчика, как Александр :)
$70
10 баллов
15 лет назад
Как всегда Нателла выполнила работу в срок и качественно, очень приятно работать.
Ответный отзыв
С Андреем всегда приятно сотрудничать!
$65
10 баллов
15 лет назад
Как всегда приятно работать с Натэллой. Работа выполнена четко и в срок, без лишних вопросов.
Ответный отзыв
Как всегда, с Андреем очень приятно работать во всех отношениях!
$10
10 баллов
15 лет назад
Нателла хороший исполнитель. Квалифицированно пишет тексты на разные тематики. Оперативно вносит исправления. Продолжаю работать с Нателлой.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Анной - всегда на связи, моментально реагирует на все вопросы, а оплата всегда гарантирована. С такими людьми приятно сотрудничать!
$10
10 баллов
15 лет назад
Хороший работник, все работы были сделаны качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Понравилось работать с этим заказчиком - задания были поставлены четко, оплата произведена незамедлительно. Рекомендую!
Копирайтинг
11 отзывов
от $2
от 1 дня
#215
Переводы
6 отзывов
от $3
от 1 дня
#87
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2473