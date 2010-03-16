Написать контент

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$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок372 просмотра

Количество 2 текста по 5000 знаков. Тематика - картриджи для принтеров. Уникальность после работы будет проверена, должна составлять не менее 97%. Ключевые слова , которые надо зашить в тексты сообщу в личку. Ожидаю что это будет ручной рерайт, но корректный для чтения.

15 лет назад
neo79
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

magenta
45 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Получил заказ оперативно, качеством доволен, буду продолжать сотрудничество.
Прекрасный заказчик: всегда на связи, оплата была произведена моментально, и просто приятно общаться.

Заявки фрилансеров

magenta
45 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад