Необходимо написать тз для сайта - сервиса по продаже информации на основе дле. смысл по моим наброскам написать точное тз для прогера, вот приблизительно что должно быть: Авторизация ...
Написать контент
Количество 2 текста по 5000 знаков. Тематика - картриджи для принтеров. Уникальность после работы будет проверена, должна составлять не менее 97%. Ключевые слова , которые надо зашить в тексты сообщу в личку. Ожидаю что это будет ручной рерайт, но корректный для чтения.
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