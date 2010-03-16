Написать контент

Количество 2 текста по 5000 знаков. Тематика - картриджи для принтеров. Уникальность после работы будет проверена, должна составлять не менее 97%. Ключевые слова , которые надо зашить в тексты сообщу в личку. Ожидаю что это будет ручной рерайт, но корректный для чтения.