Написание статей в комьюнити, в ЖЖ

Нам нужен блоггер "любитель рукоделия" со знанием тематики вышивка, вязание, бисероплетение, скрапбукинг, декупаж, квилинг, валяние и т.д. для написания постов и добавления тем на форумах. В ответе указать какими видами рукоделия увлекаетесь, желательно со ссылками на сделанные работы.