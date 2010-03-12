Написание статей в комьюнити, в ЖЖ

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Закрыт5 заявок275 просмотров

Нам нужен блоггер "любитель рукоделия" со знанием тематики вышивка, вязание, бисероплетение, скрапбукинг, декупаж, квилинг, валяние и т.д. для написания постов и добавления тем на форумах. В ответе указать какими видами рукоделия увлекаетесь, желательно со ссылками на сделанные работы.

Написание постовНаписание статей
15 лет назад
gamma7
43 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров