Размножить статью - 40 штук. Срок - до 18:00 15.03.2010 Оплата - вебмани при получении оконченной работы
Написание статей в комьюнити, в ЖЖ
Нам нужен блоггер "любитель рукоделия" со знанием тематики вышивка, вязание, бисероплетение, скрапбукинг, декупаж, квилинг, валяние и т.д. для написания постов и добавления тем на форумах. В ответе указать какими видами рукоделия увлекаетесь, желательно со ссылками на сделанные работы.
Заявки фрилансеров
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