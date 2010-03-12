Ручной рерайт, описание программ

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок425 просмотров

Требуется рерайтер, для описания программ. Около 1500 символов, без грубых орфографических ошибок, читабельность.

15 лет назад
deoniso
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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