Копирайтинг нужен

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Завершен7 заявок257 просмотров

Копирайтинг нужен задание в приложение

От вас примеры ваших работ сроки и бюджет, контакты.

Заранее Спасибо!

15 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад
$170
5 дней
Отличный специалист. Очень ответственно работает. Рекомендую.
Хорошо поработали. Четкое задание, полная оплата. Всегда на связи и быстро решает все возникшие проблемы! Один из лучших заказчиков. С ув., Владислав

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад