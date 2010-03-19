Нужен качественный копирайт/рерайт

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Завершен6 заявок519 просмотров

Примерно по 1000 символов на тему.

Также к каждой теме нужно подобрать несколько картинок.

• Электроснабжение и электрические сети

• Слаботочные системы

• Сметная документация

• Проектирование жилых зданий

• Проектирование зданий и сооружений

• Проектирование промышленных зданий

• Ландшафтный дизайн

• Дизайн интерьера

• Архитектурные решения

• Конструктивные решения

• Проектирование коттеджей

• Согласование проектной документации

Хочу знать цены и сроки.

Тестовое задание.

Берем тему, например "Согласование проектной документации", или "Слаботочные системы".

Отправляем на site.customer (символ разделитель) gmail (точка) com

15 лет назад
Colgate
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

olesin
Олеся 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Изначально планировал разделить задачу нескольким исполнителям. Но после сравнения тестовых заданий без сомнений отдал всю работу этому фрилансеру. Чем остался доволен. Отличное знание предмета. Грамотно. В срок. Рекомендую.
Евгений предоставил подробное ТЗ по проекту, в ходе работы всегда был на связи и с готовностью давал необходимые комментарии. Сотрудничество считаю продуктивным, и желаю данному работодателю дальнейших интересных проектов и компетентных исполнителей.

Заявки фрилансеров

olesin
Олеся 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад