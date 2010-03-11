Написать справку для Базы знаний Пастухова

Нужна очень подробная (включающая в себя все аспекты использования программы), понятная для обычного пользователя (как можно меньше специализированных терминов, ближе к языку повседневного общения), наглядная (как можно больше конкретных скриншотов) и грамотная справка для Базы знаний Пастухова:

http://pastukhov.com/knowledge-base.php

Формат справки: Wiki на http://help.pastukhov.com

Желательно, чтобы Вы:

1. Разбирались в интернет-маркетинге - продукт достаточно специфичный.

2. Раньше уже писали справки для программ под Windows.

3. Понимали, что такое Wiki и общие принципы вики-разметки.

Обязательно тесное сотрудничество в ходе работы - многие аспекты использования продукта на первый взгляд не видны. Ответим на все вопросы, предложим идеи статей, поправим если что не так.

Пожалуйста:

1. Приведите примеры написанных Вами справок для программ.

2. Укажите стоимость 1000 знаков без учета пробелов.

3. Укажите стоимость одного скриншота (с вырезкой конкретной детали, как сейчас на http://help.pastukhov.com).

4. Напишите один абзац на тему "нишевые поисковые запросы".

Оплата WMZ или WMR по факту работы в конце каждого рабочего дня (или в конце рабочей недели, если Вам так удобнее).