# 1 — $ 30

Требуется придумать название сайта, посвященного ремонту и строительству.

Предполагается размещение на нем объявлений и информационных материалов на эту тему.

Строгих критериев для названия нет, хочется увидеть максимально ранообразные варианты. Не будет лишним описать или как-то прокомментировать свой вариант.

Автор названия, которое мы выберем, получит 30 у.е.

Дополнение: желательно, но не обязательно, чтобы домен был свободен в зоне .ru

Ваши заявки оставляйте здесь же, они скрываются.