Тесты по психологии

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Закрыт6 заявок272 просмотра

Здравствуйте.

Нужны психологи с опытом написания тестов по психологии.

Что требуется:

1. Написать несколько (пока ~10) психологических тестов. "Передирать" из книжек и интернета не нужно, уважайте себя!

Однако очень качественный рерайт допускается.

2. В каждом тесте (15-20) вопросов. В каждом вопросе 3 варианта ответа. один ответ - 1 балл, другой - 2 балла и третий 3 балла. По результатам все баллы суммируются. Соответственно на выходе мы имеем 3-5 результатов с коротким описанием не менее 450 знаков без пробелов и более развернутого не менее 1200 знаков без пробелов (можно включить туда советы психолога, например). Перед началом работы согласуем названия тестов.

4. Сроки в принципе не горят, однако чем скорее, тем лучше.

5. Возможно будет несколько исполнителей.

6. Писать ТОЛЬКО в проект!!! Предложения скрыты Остальных игнорю.

7. Оплата строго Яндекс Деньги

Жду заявок. Спасибо.

15 лет назад
vizufon
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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