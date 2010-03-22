Покер. 7 статей. Общий объем 15 тыс. символов

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Завершен22 заявки377 просмотров

Нужен хороший SEO рерайт/копирайт. Схема статьи в приложении. 7 статей. Тема - покер. Список тем вышлю потенциальным исполнителям. Срок до 3 дней. В предложениях указывайте цену за тысячу символов без пробелов(или за весь проект в целом).

15 лет назад
mykolyuk11
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

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Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва
15 лет назад
$10
2 дня
Все сделано на высшем уровне. Работой доволен. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

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Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва
15 лет назад