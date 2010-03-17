Нужно сео описание для сайта с фильмами

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок272 просмотра

Для сайта с фильмами (http://mirfilmov.org), нужно написать сео описание сайта, примерно на 1000-1500 знаков. Обязательны примеры ваших работ! Оплата через WebMoney.

15 лет назад
numb
Саша 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$100
4 дня
Очень хорошая работа! Тексты превосходные! Сделано очень качественно и быстро! Очень доволен сотрудничеством, будем продолжать работать дальше! Спасибо огромное за работу!
Понравилось работать с Сашей, удивительно приятный в общении молодой человек, прекрасно знающий, что ему надо. Сразу четко поставил задачу, поэтому было легко работать. В трех словах: просто отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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