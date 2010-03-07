Нужен рерайт большого количества статей

Задача состоит из 2 частей:

1. по заданным тематикам ищутся статьи для рерайта;

2. найденные статьи переписываются.

Всего надо найти и переписать 253 статьи.

Требования к каждой статье:

1. объем - 3-4 тыс. знаков без пробелов;

2. процент уникальности по каждой статье должен быть не менее 75% (проверяется через программу Advego Plagiatus).

По результатам работы необходимо будет составить отчет в котором будут следующие данные:

1. тематика статьи;

2. урл исходной статьи;

3. процент уникальности по Advego Plagiatus.

Каждая переписанная статья должна быть в отдельном текстовом файле. Исходные тематики я предоставляю в виде excel-файла, в нем же можно сразу писать отчет о результатах работы.

Срок - 2 недели, оплата WMZ или WMR, бюджет обговаривается.

Решение по выбору исполнителя будет производится на основе портфолио, присылайте в личку примеры своих работ.

В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество по рерайту статей, т.к. это будет своего рода тестовым заданием.