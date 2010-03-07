Техническое задание на разработку системы учета (Биллинг) для Дата Центра (ЦОД). Задача написать аналогичный Биллинг по приему платежей (исходя из bpanel, billmanager) который включает в себя: 1. Фирменный стиль компании (см. сайт). ...
Нужен рерайт большого количества статей
Задача состоит из 2 частей:
1. по заданным тематикам ищутся статьи для рерайта;
2. найденные статьи переписываются.
Всего надо найти и переписать 253 статьи.
Требования к каждой статье:
1. объем - 3-4 тыс. знаков без пробелов;
2. процент уникальности по каждой статье должен быть не менее 75% (проверяется через программу Advego Plagiatus).
По результатам работы необходимо будет составить отчет в котором будут следующие данные:
1. тематика статьи;
2. урл исходной статьи;
3. процент уникальности по Advego Plagiatus.
Каждая переписанная статья должна быть в отдельном текстовом файле. Исходные тематики я предоставляю в виде excel-файла, в нем же можно сразу писать отчет о результатах работы.
Срок - 2 недели, оплата WMZ или WMR, бюджет обговаривается.
Решение по выбору исполнителя будет производится на основе портфолио, присылайте в личку примеры своих работ.
В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество по рерайту статей, т.к. это будет своего рода тестовым заданием.
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