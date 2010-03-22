4 статьи по теме металлоизделий + статья в каталог

Необходимо создать 4 статьи (или текст в раздел, кому как понятнее) на сайт, посвященный металлопрокату, для SEO. Т.е. относительно небольшой объем, связный текст, но - насыщенный ключевыми словами. Кроме того, нужна 1 оригинальная статья + 2-3 варианта рерайтинга, которая описывала бы все 4 вида продукции сразу - для размещения в каталогах статей.