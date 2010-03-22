4 статьи по теме металлоизделий + статья в каталог

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки162 просмотра

Необходимо создать 4 статьи (или текст в раздел, кому как понятнее) на сайт, посвященный металлопрокату, для SEO. Т.е. относительно небольшой объем, связный текст, но - насыщенный ключевыми словами. Кроме того, нужна 1 оригинальная статья + 2-3 варианта рерайтинга, которая описывала бы все 4 вида продукции сразу - для размещения в каталогах статей.

15 лет назад
soarer
Петр 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Выполнено всё в срок, читается легко, смысл текста не потерялся в повторяющихся фразах для SEO.
Работала с Петром по нескольким проектам. Сотрудничеством очень довольна. Каждый раз он себя показывает как порядочный , интеллигентный, грамотный заказчик. Чётко формулирует задания. Оплата всегда своевременная и достойная. Петр, спасибо!

Заявки фрилансеров

danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад