Техническое задание на разработку системы учета (Биллинг) для Дата Центра (ЦОД). Задача написать аналогичный Биллинг по приему платежей (исходя из bpanel, billmanager) который включает в себя: 1. Фирменный стиль компании (см. сайт). ...
Составить описание сайта для каталогов
Составить для каталогов качественное название, короткое, среднее, полное описание сайта, размножить это все дело.
Заявки фрилансеров
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