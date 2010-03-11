Статья о сердечно-сосудистых заболеваниях

Требуется уникальная и интересная информационная статья «для людей» на тему какого-либо из сердечно-сосудистых заболеваний. Объем до 3000 знаков б/п.

К рассмотрению принимаются сообщения, в которых содержится:

1. Тема будущей статьи.

2. Тестовый абзац до 400 знаков (можно публиковать в заявке или высылать в приват)

3. Конкретный срок выполнения работы.

4. Стоимость.

НЕ рассматриваются сообщения вида: «Сделаю», «Выполню всрок», ссылки на портфолио и т.д.