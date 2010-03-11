Статья о сердечно-сосудистых заболеваниях

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Завершен9 заявок347 просмотров

Требуется уникальная и интересная информационная статья «для людей» на тему какого-либо из сердечно-сосудистых заболеваний. Объем до 3000 знаков б/п.

К рассмотрению принимаются сообщения, в которых содержится:

1. Тема будущей статьи.

2. Тестовый абзац до 400 знаков (можно публиковать в заявке или высылать в приват)

3. Конкретный срок выполнения работы.

4. Стоимость.

НЕ рассматриваются сообщения вида: «Сделаю», «Выполню всрок», ссылки на портфолио и т.д.

15 лет назад
Viola_Berimbau
Наталья 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Gadlevskaya
Диана 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$6
1 день
Грамотная, информативная и, главное, интересная статья на медицинскую тему. Терпеливый и ответственный исполнитель. Подтверждаю: Талантливый копирайтер. Любит свое дело. :)
Тактичный и терпеливый заказчик. Приятное сотрудничество. Оплата оперативно. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Gadlevskaya
Диана 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад