Техническое задание на разработку системы учета (Биллинг) для Дата Центра (ЦОД). Задача написать аналогичный Биллинг по приему платежей (исходя из bpanel, billmanager) который включает в себя: 1. Фирменный стиль компании (см. сайт). ...
Статья о сердечно-сосудистых заболеваниях
Требуется уникальная и интересная информационная статья «для людей» на тему какого-либо из сердечно-сосудистых заболеваний. Объем до 3000 знаков б/п.
К рассмотрению принимаются сообщения, в которых содержится:
1. Тема будущей статьи.
2. Тестовый абзац до 400 знаков (можно публиковать в заявке или высылать в приват)
3. Конкретный срок выполнения работы.
4. Стоимость.
НЕ рассматриваются сообщения вида: «Сделаю», «Выполню всрок», ссылки на портфолио и т.д.
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