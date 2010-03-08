Здравствуйте,

Нужен человек для написание ТЗ к проекту, я помогу, проект большой, состоит из четырех частей. Желательно иметь примеры написаных тз или иметь в портфолио несколько проектов которых вы вели. Написать нужно за месяц, знание англ обязательно. Только для жителей Украины.

Человек должен быть

- ответственным

- пунктуальным

- на связи 12 часов в сутки.

Прокет нужно вести, так что это предложение не на разовую работу