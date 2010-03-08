Рерайт 50тыс. символов

Требуется качественный рерайт.

Тематика, автошколы, вождения автомобиля.

К большинству статей, исходники есть (но желательно что бы вы еще сами могли где-нибудь, подчепнуть интересую инфу)

Нужно сделать качественный рерайт, желательно что бы получилось интересней чем исходники.

Предлагайте ваши расценки, и примеры выполненных работ.

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