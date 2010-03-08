Здравствуйте, Нужен человек для написание ТЗ к проекту, я помогу, проект большой, состоит из четырех частей. Желательно иметь примеры написаных тз или иметь в портфолио несколько проектов которых вы вели. Написать нужно за ...
Рерайт 50тыс. символов
Требуется качественный рерайт.
Тематика, автошколы, вождения автомобиля.
К большинству статей, исходники есть (но желательно что бы вы еще сами могли где-нибудь, подчепнуть интересую инфу)
Нужно сделать качественный рерайт, желательно что бы получилось интересней чем исходники.
Предлагайте ваши расценки, и примеры выполненных работ.
Готов платить 0.7$ за 1тыс. символов
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