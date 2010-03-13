Статьи на IT-тематику для блога

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок337 просмотров

Ежедневно нужны 5-6 статей на IT-тематику для блога. Можно рерайт существующих. Бюджет небольшой (указан за месяц), поэтому работа будет интересна новичкам или прогерам, которые могут быстренько накатать несколько статей по темам.

15 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alics
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отличный специалист своего дела. Всем советую. По результатам проекта было принято решение о дальнейшем сотрудничестве. Спасибо, Александр.
Всё отлично.

Заявки фрилансеров

alics
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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