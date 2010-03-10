Приватный проект для Yailonka

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Завершен1 заявка127 просмотров

Написать сео-тексты

15 лет назад
glazkoff
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Yailonka
Илона 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$7
1 день
Сотрудничаю не первый раз, и буду обращаться еще. Очень добросовестный исполнитель. Выполнила все в срок, со всеми пожеланиями. Рекомендую!
Дмитрию спасибо! Вот и случай выдался и пишу ему отличный отзыв. Было приятно работать с Дмитрием! Ответственность этого человека – эталон высшей пробы подхода к работе. Желаю Дмитрию всего наилучшего! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Yailonka
Илона 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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