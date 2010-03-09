Требуется качественный рерайт. Тематика, автошколы, вождения автомобиля. К большинству статей, исходники есть (но желательно что бы вы еще сами могли где-нибудь, подчепнуть интересую инфу) Нужно сделать качественный рерайт, желательно что бы получилось ...
Наполнение статьями сайта, рерайт
Необходимо наполнять сайт статьями по определенной тематике. Соотношение 1 к 3, т.е. из трех статей одна может быть без рерайта, а просто со ссылкой на источник.
Задача.
1. Поиск статей по нужной тематике
2. Рерайт статей.( Не менее 75%) от 1000 знаков без пробелов
3. Размещение статей на сайте
4. ОТправка отчета с ссылками-исходниками и ссылками на размещенные статьи.
Оплата: 15 рублей статья (рерайт)
5 рублей статья без рерайта
В сроках и в цене, пожалуйста указывайте бюджет исходя из расчетов, (x*0,5+y*0,16)*30, где "x" кол-во статей с рерайтом в день, а "y" кол-во статей с рерайтом.
Пример: 4 статьи с рерайтом в день и 2 статьи без рерайта. (4*0,5 +2*0,16)*30=69,6 - получаем бюджет на 30 дней...
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Для сайта с фильмами (http://mirfilmov.org), нужно написать сео описание сайта, примерно на 1000-1500 знаков. Обязательны примеры ваших работ! Оплата через WebMoney.Завершен15 лет назад
- $100
Ежедневно нужны 5-6 статей на IT-тематику для блога. Можно рерайт существующих. Бюджет небольшой (указан за месяц), поэтому работа будет интересна новичкам или прогерам, которые могут быстренько накатать несколько статей по темам.Завершен15 лет назад
Написать сео-текстыЗавершен15 лет назад
Нужен емкий, запоминающийся слоган. Предлагаю обсудить детали посредством лички или ICQ.Завершен15 лет назад
Для наполнения сайта http://slaviastravi.ru/ требуются статьи о трёх национальных кухнях (краткий экскурс в историю, традиции, современная кухня) Задание в приложении. Пишите Вашу стоимость за тысячу символов.Завершен15 лет назад
- $500
Здравствуйте, Нужен человек для написание ТЗ к проекту, я помогу, проект большой, состоит из четырех частей. Желательно иметь примеры написаных тз или иметь в портфолио несколько проектов которых вы вели. Написать нужно за ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Тексты для туристического сайтаЗавершен15 лет назад
- $150
Задача состоит из 2 частей: 1. по заданным тематикам ищутся статьи для рерайта; 2. найденные статьи переписываются. Всего надо найти и переписать 253 статьи. Требования к каждой ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт15 лет назад
Написать миссию компании для коллекторского агенства. надеюсь, что такое миссия компании объяснять не надо. в асю и личку не ломимся.Завершен15 лет назад