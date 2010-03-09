Наполнение статьями сайта, рерайт

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Закрыт4 заявки327 просмотров

Необходимо наполнять сайт статьями по определенной тематике. Соотношение 1 к 3, т.е. из трех статей одна может быть без рерайта, а просто со ссылкой на источник.

Задача.

1. Поиск статей по нужной тематике

2. Рерайт статей.( Не менее 75%) от 1000 знаков без пробелов

3. Размещение статей на сайте

4. ОТправка отчета с ссылками-исходниками и ссылками на размещенные статьи.

Оплата: 15 рублей статья (рерайт)

5 рублей статья без рерайта

В сроках и в цене, пожалуйста указывайте бюджет исходя из расчетов, (x*0,5+y*0,16)*30, где "x" кол-во статей с рерайтом в день, а "y" кол-во статей с рерайтом.

Пример: 4 статьи с рерайтом в день и 2 статьи без рерайта. (4*0,5 +2*0,16)*30=69,6 - получаем бюджет на 30 дней...

15 лет назад
triste
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Zontik01
Юлия 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$100
30 дней

Заявки фрилансеров

Zontik01
Юлия 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад

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