Рекламное предложение частных уроков по покеру

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок269 просмотров

Нужен рекламный текст, определенной стилистике, который будет размерещен на Покерном форуме, для привлечения учеников

ПРИМЕР

http://forum.cgm.ru/obuchenie/167584-art_of_poker_by_mir_pokera-_vyrashivaem_zlyh_regov.html

15 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

xomsa
35 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена в сроки. Доволен. Рекомендую.
Хороший, приятный человек. Мне в нём понравилось, как исполнителю: хорошо составленное ТЗ, оплаченая вовремя работа и помощь со стороны Алексея. Всем рекомендую, не сомневайтесь =)

Заявки фрилансеров

xomsa
35 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад

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