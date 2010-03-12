Для работы на сайте требуется человек, который разбирается в спутниковом оборудовании (ресиверы, тарелки, DVB платы). Нужно будит писать или рерайтить одну статью в день и размещать её на главной в новостях. Жду ...
Рекламное предложение частных уроков по покеру
Нужен рекламный текст, определенной стилистике, который будет размерещен на Покерном форуме, для привлечения учеников
ПРИМЕР
http://forum.cgm.ru/obuchenie/167584-art_of_poker_by_mir_pokera-_vyrashivaem_zlyh_regov.html
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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