Для работы на сайте требуется человек, который разбирается в спутниковом оборудовании (ресиверы, тарелки, DVB платы). Нужно будит писать или рерайтить одну статью в день и размещать её на главной в новостях. Жду ...
Пара статей для турфирмы
Нужен исполнитель, который любит писать о турфирмах. Нужно написать для начала три текстика по 200-400 слов. При переписки напишу подробнее мини текста для Тайланда, Горящие туры и т.д.
skype: seohomeless
Выбранный исполнитель
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