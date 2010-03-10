Пара статей для турфирмы

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Завершен22 заявки372 просмотра

Нужен исполнитель, который любит писать о турфирмах. Нужно написать для начала три текстика по 200-400 слов. При переписки напишу подробнее мини текста для Тайланда, Горящие туры и т.д.

skype: seohomeless

15 лет назад
seosalat
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Приятная в общение девушка, сделал все очень быстро и качественно. Особенно устроила цена на текста, что очень радует во время кризиса. При чем это не как не повлияло на качество работы. Спасибо!
Приятно работать с такими заказчиками! Спасибо. П.с. Оплачивает своевременно.

Заявки фрилансеров

danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад

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