Составить доп. соглашение

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Закрытнет заявок147 просмотров

Необходимо составить доп соглашение,где опиваются возможности скрипта в деловом стиле.

Доп соглашение на доработку скрипта.

Не более чем на 5 страниц (ворд).

Сроки час.

Скрипт простой,покажу как работает при личном общении.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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