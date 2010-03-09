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ТЗ онлайн экономического браузерного симулятора
[SZ-01]
Техническое задания (ТЗ) браузерного онлайнового экономического симулятора
(BBMMOG - Browser Based Massive (Massively) Multiplayer Online Game)
Задача – написание технического задания*. В котором описывается процесс разработки браузерной онлайн игры - экономической стратегии/«градостроительного симулятора» (см. примеры аналогов (синонимы) (п.8) и антагонизмы (антонимы) (п.9)).
* http://dtf.ru/articles/read.php?id=1491
1. При выполнении задания предпочтение отдается фрилансерам, территориально находящимся в Киеве, либо в пределах Украины. Но также возможна работа с фрилансерами, в радиусе 1-х суток пути (автобусом, поездом) от Киева (Европейская часть России, Прибалтика, Молдова, Беларусь, Грузия, Польша и т.д.).
2. Оплата производится наличным расчетом (основная часть, порядка 90%) + безналичный банковский перевод (10%)** . Также возможен вариант предоплаты, но при условии заключения договора.
** - требуется для документального оформления для нас у СПД
3. Условия оплаты:
3.1 Предоплата (см. п.2 ) – 30%;
3.2 Согласование структуры, компонентов и сроков написания ТЗ – 20%;
3.3 Окончание написания – 20%;
3.4 Окончательный расчет (утверждение готового ТЗ и согласование процедуры по QA) – 20%.
4. При заключении договора учитывается форма оплаты (см п.3), и оговариваются штрафные санкции за невыполнение ПОЛНОГО ОБЪЕМА РАБОТ.
4.1 В договоре оговаривается процент премиальных начислений после запуска основного проекта (до 20% от суммы, выплаченной в ходе разработки частей подпроекта, если вы будете участвовать и в других проектах, то балансы плюсуются, а проценты начисляются на общую сумму).
5. Время написания – до 3 месяцев***
*** - сроки написания отдельных частей ТЗ могут быть оговорены в индивидуальном порядке, а также их сдача и оплата.
6. Антиплагиат – 90-100% (Чистота на плагиат будет проверятся отдельным подпроектом).
7. Бюджет – до 500 у.е. (при подаче заявки без цены – заявка не рассматривается, можете указывать свою цену)
8. Аналоги (подобные проекты)
//* обговариваются отдельно
9. Антагонизмы (не приемлемые формы реализации)
//* обговариваются отдельно
10. Предположительные среды разработки.
10.1 Клиент-сервер-сервер система с возможностью зеркалирования
10.2 Серверная часть – C++ служба и скрипты на PHP
10.3 Браузерная часть - PHP + JavaScript
10.4 Графика - .png, .gif
Заявки фрилансеров
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