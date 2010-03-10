Управление контентом нескольких сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки428 просмотров

Есть некое количество сайтов и блогов. Надо создать видимость живости этих сайтов. Т.е. каждый день на каждый из сайтов заливать энное количество публикаций. Контент предоставляю либо говорю где брать. возможно небольшой рерайт (2-3 предложения) либо полный копипаст.

Разумеется в новости запрещается прятать свои seo-ссылки и прочие дела.

Хотелось бы видеть ценовую сетку типа:

желаемая месячная з/п за 3 новости в день на сайте

желаемая месячная з/п за 5 новостей в день на сайте

желаемая месячная з/п за 10 новостей в день на сайте

при этом указывайте, сколько сайтов в состоянии вести.

Повторяю для особо жадных: никакого суперуникального контента не надо. никаких 1000 символьных статей.

сайты в основном спортивные. и надо будет копипастить новости по данному виду спорта на сайт. ну кое где пару слов изменить, словооборот упростить. логотип другого сайта с фото срезать.

15 лет назад
madload
Артем 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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