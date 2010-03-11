Написание текстов для сайта и перевод на англ.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок364 просмотра

Для частного отеля необходимо написать ОЧЕНЬ качественные тексты и перевести все на английский язык.

Всего примерно 7 текстов, каждый в среднем 1,5 тыс знаков.

Тексты должны быть с уклоном на SEO (ключевики я предоставлю).

15 лет назад
dmit-w
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров