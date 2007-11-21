Написание и размещение текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок344 просмотра

Популяризация ресурса, посвященного продаже детских товаров.

Написание и размещение текстов на форумах, блогах, сайтах, лентах новостей, веб-сервисах, где есть возможность размещения обзоров, коментариев, ответных отзывов. Инициация и поддержка на сайтах тематических бесед.

Оплата сдельная, по договоренности. Присылайте ваши предложения.

15 лет назад
detochka
Сергей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров