Статьи на "кино" тематику

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен24 заявки530 просмотров

Нужно порядка 40-50 статей (все плавают вокруг тематики "скачать фильмы").

Статья - 2000 знаков минимум, само собой уникальная, интересная для людей с нужными мне ключевиками.

1 статья 2 у.е.

Аська 1332814

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С кем уже работал - с радостью передам и этот проектик.

15 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
15 лет назад
$14
3 дня
Третий раз обращаюсь к Марине - все сделано прекрасно и что более важно: уникально и в срок. Будем обращаться ещё.
Сотрудничеством довольна!

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
15 лет назад