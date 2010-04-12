Статьи на "кино" тематику

Нужно порядка 40-50 статей (все плавают вокруг тематики "скачать фильмы").

Статья - 2000 знаков минимум, само собой уникальная, интересная для людей с нужными мне ключевиками.

1 статья 2 у.е.

Аська 1332814

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С кем уже работал - с радостью передам и этот проектик.